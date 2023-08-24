Tapuda randevu sistemi kalktı

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24/08/2023

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Tapuda randevu sistemi kalktı

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi, Kaza Tapu Dairesi Müdürlüğüne bağlı Kaza Tapu Amirliklerinde gerçekleşen işlemlerde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Ali Alioğlu yaptığı açıklamada vatandaşların işlerini rahatlatmak adına randevu sisteminin kalktığını, artık vatandaşların beklemek zorunda kalmayacaklrını bildirdi.

Alioğlu, Pandemi dönemi başlatılan işlemlerin sağlık açısından daha güvenli yapılabilmesi için hayata geçirilen ve günümüze kadar uygulanan randevu sisteminin, işleyişi rahatlatmak adına 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren son bulacağını ve vatandaşların Kaza Tapu Amirliklerindeki işlemlerini randevu almadan yürütebileceklerini duyudu.

24/08/2023 12:24
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TAGS: tapu, randevu
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