Taraflar anayasa bildirisi metninde uzlaştılar

Sudan’da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerde nihai anlaşmaya varıldı.

Afrika Birliği Sudan Özel Temsilcisi ve ara bulucu Muhammed Hasan Lebat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunun anayasa bildirisinin tüm maddelerinde anlaştıklarını belirtti.

Lebat, “Sudan halkını tebrik ediyoruz ve bu anlaşmanın Sudan için tarihi bir an olduğuna inanıyoruz. Nihai anlaşmanın büyük bir törenle birkaç gün içinde olacağını belirtmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri müzakere heyetinden Babekir Faysal da

tarafların anayasa bildirisi metninde tamamen uzlaştıklarını, ortak teknik komitelerin yasal taslak ve metnin diliyle ilgili bugünkü son çalışmalarının ardından pazar günü nihai anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Taraflar, , nihai anlaşmadaki son pürüzleri gidermek için dün akşam geç saatlerde bir araya gelmişti.