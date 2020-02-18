Taraflar Arasında İlk İş Birliği Alanı “Toplu Taşıma” Olarak Belirlendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy’u kabul ederek beraberindeki heyet ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda, karayolları, trafik güvenliği, toplu taşıma, limanlar, telekomünikasyon, bilişim, posta ve sivil havacılık konularında bakanlığın üzerinde çalışmakta olduğu ve geliştireceği projeler ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bağzıbağlı, bakanlığın sorumluluğu altında bulunan hayati konularda hazırlanan çok sayıda proje olduğunu ve bu önemli projeler için çok ciddi kaynak ihtiyacı bulunduğunu vurguladı.

Bağzıbağlı, bakanlık olarak hazırladıkları projelere ULUSKON aracılığı ile kaynak bulunması için belirtilen destekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ise birçok ülke ile iyi ilişkileri olduğunu ancak KKTC’nin uluslararası alanda kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ULUSKON arasında en kısa zamanda bir mutabakat anlaşması imzalanması karara bağlandı. Bu kapsamda, ilk iş birliği alanı olarak “toplu taşıma” belirlendi.



Çalışma toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü Havva Kozok, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Limanlar Dairesi Müdürü Oran Soyel ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük de yer aldı.

18/02/2020 17:35