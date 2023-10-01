Taraftarlar endişeli: Maçta sakatlanan kaleci hastaneye kaldırıldı
RKC Waalwijk-Ajax maçı, ev sahibi takımın kalecisi Etienne Vaessen'in yaşadığı 'ciddi bir sağlık sorunu' nedeniyle tatil edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 28 yaşındaki kalecinin durumu şu an için bilinmiyor.
01/10/2023
Hollanda Eredivisie'nin 7. haftasında RKC Waalwijk ve Ajax karşılaştı. Maçın 84. dakikasnda Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen, Ajaxlı futbolcu Brian Brobbey çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yerden kalkamayan kaleci Vaessen için sağlık görevlileri sahaya girdi. Vaessen hemen hastaneye kaldırıldı ve maç tatil edildi.
Tecrübeli eldivenin son durumu için henüz açıklama yapılmadı.