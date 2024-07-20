Taraftarlar seçti: EURO 2024'ün en güzel golü A Milli Takım'dan

UEFA, EURO 2024'te taraftarların oylarıyla seçilen en güzel golleri açıkladı. Listenin zirvesinde Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol yer aldı.

A Milli Takım'ın çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek tamamladığı EURO 2024'te İspanya şampiyonluğa ulaşmıştı. UEFA, taraftar oylarıyla seçilen turnuvanın en güzel gollerini açıkladı.

MERT MÜLDÜR'ÜN GOLÜ ZİRVEDE



A Milli Takım'da Mert Müldür'ün grup etabı ilk maçında Gürcistan'a attığı gol, taraftarlar tarafından EURO 2024'ün en güzel golü seçildi. Arda Güler'in Gürcistan'a attığı gol ise 3. oldu.

Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol: