Tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı

Sağlık Bakanlığı’nda 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan hekimler ve sivil toplumdan yetkililer, kanser tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nda bugün düzenlenen basın toplantısında Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ile Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hekimlerden Dr. Özlem Gürkut, Dr. Polat Olgun ve Dr. Ömer Diker konuştu.

-Kocaismail: “En büyük sıkıntı hastaların ilaçlarını düzenli alabilmesi”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, kanserin konuşulamadığı, hastaların tanı alamadan kaybedildiği günlerden bugünlere gelindiğini, onkoloji uzmanlarının artık hem kamuda hem özelde hizmet verdiğini, görüntüleme teknolojisinde son noktaya ulaşıldığını kaydetti.

Kocaismail, “Eksiklerimiz var mı, var ama ben el birliğiyle bunların üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. En büyük sıkıntımız hastalarımızın ilaçlarını düzenli alabilmesi. En büyük arzumuzsa, taramaların devlet eliyle yapılarak insanların hasta olmadan korunabilmesi” dedi.

Raziye Kocaismail, Kanser Haftası nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen bu toplantıya katılmanın kendileri için umut olduğunu da söyledi.

-Gökçora: “İklim krizi, çevresel yıkım, göçler ve toplum dinamikleri kanseri ve kanserden ölümleri etkiliyor”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, DAÜ Tıp Fakültesi olarak yaşa ve riske uygun, kanıta dayalı kanser tarama hizmetini ücretsiz olarak vermeye, kanser tarama danışmanlığı yapmaya başladıklarını kaydetti.

Bu projenin Sağlık Bakanlığı ile ortak bir proje olarak götürüldüğünü ifade eden Gökçora, toplum sağlığına katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirtti.

“Kanser, hala en çok can alan, en çok sağlık sorununa neden olan ve sağlık harcamalarında en büyük payı alan hastalıkların başında geliyor” diyen Gökçora, iklim krizinin, çevresel yıkımın, göçlerin ve toplum dinamiklerinin kanser hastalığını ve kanserden ölümleri etkilediğini kaydetti.

Gürkut: “Doğru kanser politikaları geliştirilmesi için güvenilir verilere ihtiyacımız var”

Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hekimler Dr. Özlem Gürkut, Dr. Polat Olgun ve Dr. Ömer Diker de basın toplantısında söz aldı.

Dr. Özlem Gürkut, ülkeye dair doğru kanser politikaları geliştirilmesi için güvenilir veriler oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Gürkut, koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmenin hekimlerin önem verdiği konuların başında geldiğini ancak kişide kanser gelişmişse de bunu erken tanımanın önemli olduğunu vurguladı.

Olgun: “Dünya standartlarında tedavilere ulaşma imkanımız var”

Dr. Polat Olgun, kanserdeki standart tedavilerin kemoterapi ve radyoterapi olduğunu ancak KKTC’de dünyada önerilen tedavilerin de kullanıldığını söyledi.

Ülkede akıllı tedavilerin, bağışıklık sistemi üzerine olan tedavilerin ve kişiye özel tedavilerin yapıldığına işaret eden Olgun, “Dünya standartlarında tedavilere ulaşma imkanımız var. Daha organize çalışıp daha güzel şeyler yapmak için Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz. Kanserde en önemli nokta erken tanı ama ileri evre kanserde de sağ kalımlar ve başarı şansımız oldukça arttı” dedi.

Diker: “Ülke olarak yapmamız gereken şey tarama bacağını güçlendirmek”

Dr. Ömer Diker, ülkedeki kaynakların sınırlı olduğunu, kanserin de tedavisinin oldukça pahalı bir hastalık olduğunu söyledi.

Diker, “Taranabilir kanserlerin taranması durumunda, çok daha etkin ve düşük maliyetli tedaviler yapılabilir. Ülke olarak yapmamız gereken şey, tarama bacağını güçlendirmek, bu sayede Metastatik evrede gelen hasta sayını azaltarak, kaynakları doğru kullanmak” dedi.

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03/04/2023 12:46