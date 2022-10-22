Tarantula zehrinden güçlü ağrı kesiciler üretildi

Tarantula Zehrinden Opioid Ağrı Kesiciler Üretildi. Etkileri farelerde kanıtlandı. Güvenli opioid (Morfinimsi) ağrı kesiciler tarantula zehrinden gelebiliyor olabilir.

Çoğu insan örümcekleri sevmez fakat bazı zehirli tip eklembacaklılar bağımlılık yapmayan ve yan etki göstermeyen ağrı kesiciler için anahtar niteliği taşıyor olabilir.

Bilim insanları “Çin kuşu örümceği “(Cyriopagopus schmidti) isimli bir tarantulanın zehrini değiştirerek çok güçlü bir ağrı kesici gibi davranan proteini ürettiler. Etkileri farelerde kanıtlandı.

Kimyasal biyolojist Christina Schroeder, ” Bulgularımız potansiyel olarak acıyı yan etki olmadan tedavi etmek için alternatif bir yönteme yol açıyor ve birçok kişinin ağrının giderilmesi için opioidlere olan bağımlılığını azaltabilir” dedi.” Dedi

Tarantula Zehrinden Opioid Ağrı Kesiciler Üretildi. Etkileri farelerde kanıtlandı

Opioidler afyondan üretilir. (Opioid nedir, vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir.) Ayrıca sentetik ve yarı sentetik varyasyonları da afyondan üretilir. Morfinimsiler acıyı yenmemizde ne kadar etkili olsa da oldukça bağımlılık yapıcıdır. 2018 de morfinimsilere bağlı olarak sadece Amerika Birleşik Devletlerinde 46,802 ölüm gerçekleşti ve Beyaz Saray bunu “ABD tarihindeki en kötü υyυştυrυcυ krizi” olarak adlandırdı.

Bu ilaçlar reçetelendiğinde bile her zaman yan etkisiz değillerdir. Yan etkilerden bazıları: mide bulantısı, baş dönmesi, uyuşukluk, kabızlık ve nefes almada güçlük.

Çin kuşu örümcekleri

Opioidlerin sayısız probleminden sonra yılanların hatta deniz yılanlarının zehrinin paralize etme özelliği alınıp ölümcüllüğü giderilmiştir. Çin kuşu örümcekleri bu bağlamda incelenen bir peptit barındırır. İsmi, Huwentoxin-IV ve sodyum kanallarını kısıtlama yoluyla merkezi sinir sistemini tetikleyebiliyor.

Önceki çalışmanın bize gösterdiğine göre bu peptik farelerde donuk acıyı emebiliyor. Fakat Schroeder ve meslektaşları daha sonradan bu olaylarda hücre zarının önemini göstermişlerdir.

Şu an Huwentoxin-IV’yı hücre zarını iyileştirme yolunda kullanarak umut verici çalışmalara imza atıldı. “Çalışmamız bu mini-proteinin Çin kuşu örümceğinden elde edilen zehirde bulunduğu ve vücuttaki acı merkezini etkilediğini gösterdi”

Schroeder’in Açıklamasıyla: “İlaç tasarımımızda, reseptörünü ve örümcek zehrinden çevreleyen zarı içeren üç yönlü bir yaklaşım kullanarak, bu mini proteini değiştirdik ve spesifik ağrı reseptörleri (örümceğin zehrinden gelen) için daha fazla güç ve özgüllük sağladık.”

Schroederin dediğine göre doğru miktarda Huwentoxin-IV hücreye ve hücre zarına bağlanmasını sağlar. Farelerde kullanıldığında ağrı tepkisinde önemli bir azalma ile sonuçlandı.

İşin özü kullanılmaya hazır olmaktan epey uzak, fakat örümcek zehirlerinin araştırılmasındaki her adım bizi sonuca daha da yaklaştırıyor.

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22/10/2022 20:41