'Tarih Eğitiminin Ötesindekiler' belgeseli uluslararası festivallerde gösterilecek

ASi Production tarafından çekilen "Tarih Eğitiminin Ötesindekiler" isimli belgesel, Kıbrıs'ta on sekizinci kez gerçekleşecek Kıbrıs Uluslararası Film Festivali "Altın Afrodit"te ve altıncı kez yapılacak Kıbrıs Arkeolojik, Etnografik ve Tarihsel Film Festivali'nde gösterilmek üzere seçildi.

ASi Production adına Mine Balman tarafından yapılan yazılı açıklamada, tamamen sıfır bütçeyle ve gönüllü katkılarla hazırlanan belgeselin bugüne kadar Kıbrıs'ta yoğunlukla Lefkoşa olmak üzere, Girne, Baf ve Lefke'de toplam on yedi kez gösterildiği ve bini aşkın seyirciye ulaştığı kaydedildi.

Belgesel, Kıbrıs gösterimlerine ilaveten ilk kez yurt dışına açılma fırsatı da elde ettiği, 2023 yılı başında Yunanistan'da dokuzuncusu düzenlenecek olan Peloponnisos Uluslararası Belgesel Festivali'nde, on ikincisi düzenlenecek Lift-Off Film Festival kapsamında İngiltere’deki Pinewood stüdyolarında ve Amerika, Hollywood’daki Raleigh Studios’da gösterilmek üzere seçildiği belirtildi.

Bir sözlü tarih çalışması olmasının yanında geçmişe ve günümüze dair derin bir yüzleşme imkânı sağlama amacındaki belgesel 22 Ekim tarihinde Mağusa’da Famagusta Avenue Garage’de gösterilecek.

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27/09/2022 10:49