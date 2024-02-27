Tarih Öğretmenlerine Yönelik Tarih Eğitimi Çalıştayı yapılıyor

Türk Tarih Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi iş birliğinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarih Öğretmenlerine Yönelik Tarih Eğitimi Çalıştayı II”, Girne’de Grand Pasha Hotel’de yapılıyor.

İki gün sürecek Çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kıbrıslı mücahitler ve istikbal uğrunda mücadele eden tüm şehit ve gazilerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, Türk Tarih Kurumu’nun tarihçesi ve faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmi ile devam etti. Ardından açılış konuşmaları yapıldı.

-Çavuşoğlu: “Köklü geçmiş güçlü gelecek demektir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada, tarihini bilmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğunu vurgulayarak, “Tarih bizim köklü geçmişimizdir. Köklü geçmiş güçlü gelecek demektir.” dedi.

Kıbrıs tarihini yazanların çok bedel ödediğini kaydeden Çavuşoğlu, Atatürk’ün “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözüne işaret ederek nesilleri geleceğe taşıma görevinin öğretmenlerde olduğunu vurguladı. Çavuşğlu, öğretmenlerin gelişmesi için her türlü fedekarlığa hazır olduklarını da vurgulayarak, tarih öğretmenlerinden öğrencilere tarihi öğretmelerini istedi.

Kıbrıs’ın küçük olduğunu ve etkileşime ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin Türkiye’deki meslektaşları ile bir araya gelmelerinin motivasyonlarını artıracağını söyledi.

Türk Tarih Kurumu’ndan Türkiye’deki imkanları Kuzey Kıbrıs’a sunmalarını isteyen Çavuşoğlu, Kuruma, Çalıştay’da emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür de etti.

-Örs: “Türk tarihi, 3 büyük kıtaya temas etti, dünya tarihinin büyük bir kısmına dokunarak onu şekillendirdi”

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs ise konuşmasında, tarihin toplumların gelişimindeki öneminden bahsetti. Teknolojinin yapay zekaya ulaştığı bir dönem yaşandığını belirten Örs, günün imkanlarında doğru şekilde faydalanmak gerektiğini de vurguladı.

Türk Tarih Kurumu ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzun süredir eşgüdümle çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Örs, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkisinde bir eşitlik ve ortaklık duygu ve düşüncesi ile hareket etmektedir… İki ülke arasındaki ilişki ebediyen devam edecektir.” diyerek, KKTC’nin kendi gelişimini tamamlayabilmesi ve uluslararası camiada hak ettiği yeri alabilmesi için kendilerinin katkı yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Türk tarihinin 3 büyük kıtaya temas ettiğini, dünya tarihinin büyük bir kısmına dokunarak onu şekillendirdiğini aktaran Örs, bu kadar büyük bir tarihin omuzlara yüklediği mesuliyeti sürdürmenin önemine değindi.

Öğretmenlerin öğrenmekten asla geri durmaması gerektiğini de vurgulayan Örs, öğretmenlerin Çalıştay’dan fayda göreceğine inanç belirterek, düzenlenmesine katkı koyanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

-Özgen: “Kıbrıs’ta Türklük bilinci, öğretmenler sayesinde gelecek nesillere aktarılacak”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün Kurumun da kurucusu olduğunu belirtti ve çalışmaları ve tarihi hakkında bilgi verdi.

Türk Tarih Kurumu’nun öğretmenlerle yakın çalışmalar yaptığını aktaran Özgen, Çalıştay’ın KKTC’de yapılmasına ayrı bir önem verdiğini ve Kıbrıs’ta Türklük bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının öğretmeler sayesinde olacağını ifade etti.

Türkiye’deki tarih öğretmenleriyle Kıbrıs’taki tarih öğretmenlerini bir araya getirmek istediklerini de aktaran Özgen, sözlerini Bakanlık ile katılımcılara teşekkür ederek ve Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri selamlayarak sonlandırdı.

-Uzun: “Tarihten ders alacak yeni nesiller yetiştirmek çok önemlidir”

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, Atatürk’ün kurduğu Türk Tarih Kurumu’nun engin bilgisinden faydalanmaktan ve ortak çalışmalar yürütmekten duyduğu gururu dile getirdi.

İnsanların, toplumların ve devletlerin ilerlemesi için tarihe bakılması gerektiğini anlatan Uzun, tarih öğretmenlerinin gerçekleri gelecek nesillere aktarmak gibi çok önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Uzun, “Tarihten ders alacak yeni nesiller yetiştirmek çok önemlidir” diyerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hediye takdimlerinde bulunuldu ve toplu fotoğraf çekildi.

-Çalıştay

İki gün sürecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarih Öğretmenlerine Yönelik Tarih Eğitimi Çalıştayı’nda, bugün “Türk Arşivlerinin Tarih Eğitimindeki Yeri” ve “Türk Kütüphaneciliğinin Tarih Eğitimindeki” konularında, yarın ise “Tarih Öğretimi ve Tarih Bilinci”, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Birlikte Yaşama Kültürü” ve “Boşnak Tarih Eğitiminde Soykırım Hafızası” konulu oturumlar yapılacak.

Çalıştay, yarın son olarak yapılacak “Değerlendirme Oturumu”nun ardından sona erecek.