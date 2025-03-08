Tarih yazan Türk kadın sporcular

Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya birçok branşta kadın sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı başarıyla temsil ediyor.

Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa ikinciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti. Henüz 19 yaşındayken 1992 Barselona Olimpiyatları'na katılan Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başardı.

Olimpiyat şampiyonları

Kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını Atina 2004'te halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Nurcan Taylan, 2004 Atina Olimpiyatları'nda Halil Mutlu ve Taner Sağır ile halterde altın madalya kazanan Türk sporcular arasında yer aldı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazandı.

Milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.

Kadın voleybolcular, Türkiye'nin gururu oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak tarih yazdı. Ay-yıldızlılar, finalde Çin'i 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. "Filenin Sultanları" aynı zamanda dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükselme başarısı gösterdi.

Türkiye'nin ev sahibi ülkeler arasında yer aldığı 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'a yenilerek gümüş madalya alan milliler, 2023'te rakibinden rövanşı aldı.

Finalde Sırbistan'ı bu kez 3-2 mağlup eden "Filenin Sultanları", tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Yasemin güreşte algıları değiştirdi

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, elde ettiği başarılarla Türk güreş tarihine geçti.

Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.

Türk güreşinde "erkek hegemonyasının" sona ermesine öncülük ederek yeni sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve 7 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

"İlklerin kadını" Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilke daha imza attı.

Tokyo Olimpiyatları'nda sıkletinde üçüncü olarak kadınlar güreşte Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Yasemin, 2022 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı

Üst üste iki olimpiyattan madalyayla döndüler

Nur Tatar ve Buse Naz Çakıroğlu, iki ayrı olimpiyat oyununda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nur Tatar, tekvando branşında Londra 2012'de gümüş, Rio 2016'da bronz madalya aldı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ise Tokyo 2020 ve Paris 2024'ten gümüş madalyayla döndü.

Aktif tekvando kariyerini sonlandıran İrem Yaman ise iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu olmayı başardı.

Kadın tekvandocular dünyanın zirvesinde

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadın milli sporcular, tarihi bir başarıya imza attı.

Merve Dinçel Kavurat ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan Kadın Milli Tekvando Takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Atıcılıkta Türkiye'nin ilk olimpiyat madalyası

Türkiye, olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde etti.

Oyunlarda Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alarak Türk spor tarihine geçti.

Teniste WTA şampiyonlukları

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı.

Çağla, finalde Karadağlı Danka Kovinic'i yenerek WTA turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

Milli sporcu Zeynep Sönmez de geçen yıl kasım ayında Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu şampiyonluğuyla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvası kazanan ikinci Türk kadın tenisçi olan Zeynep, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 100'e girdi.

Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi

Aktif sporculuk hayatını noktalayan ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu'nda yer alan İpek Soylu, sporculuk döneminde en önemli zaferini 2014 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yaşadı.

Genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneri Jil Belen Teichmann ile şampiyonluğa ulaşan İpek, "Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi" ünvanını alarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Yılın en iyileri Türkiye'den

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alan Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılının en iyi kadın güreşçisi seçildi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda elde ettiği şampiyonlukla para okçuluk branşında Türkiye'nin 16 yıllık altın madalya hasretine son veren Öznur Cüre Girdi de 2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nde, "yılın kadın para okçusu" ödülüne layık görüldü.

Engel tanımadılar

Gizem Girişmen, Pekin 2008 Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında aldığı altın madalyayla Türk spor tarihine adını yazdırdı. Gizem Girişmen, bu başarısıyla paralimpik oyunlar tarihinde altın madalya alan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, hem 2012 hem de 2016 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti.

Kadın Golbol Milli Takımı, Rio 2016 ve 2021'de yapılan Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan sonra Paris 2024'te de şampiyonluğa ulaştı.

Paralimpik yüzücüler Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı da uluslararası önemli organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla ilham kaynağı oldu.