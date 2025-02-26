Tarih yeniden hayat buluyor; Villa Latomia kapılarını tekrar açtı

Girne’nin önemli tarihi miraslarından biri olan Villa Latomia, titiz bir restorasyon sürecinin ardından yeniden hayat buldu. Sanat ve kültürün yeni adresi olmaya hazırlanan bu eşsiz yapı, ziyaretçilerini ağırlamak için kapılarını açtı.

2022 yılında Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Özyalçın Construction iş birliğinde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı ve Villa Latomia tekrar hizmete girdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, Başbakan Sn. Ünal Üstel, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sn. Emine Ziba ve devlet protokolünden önemli isimler katıldı. Seçkin davetlilerin de yer aldığı tören, tarihi binanın yeniden kazandırılmasını kutlayan anlamlı bir etkinlik oldu.

Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar, konuşmasında bu özel binanın tekrar Girne’ye ve Kuzey Kıbrıs’a kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yıllardır metruk halde olan bu binanın her önünden geçtiğimde, tekrar hayat bulacağı günü hayal ederdim. Bugün bu açılışı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli restorasyona katkılarından dolayı Özyalçın Construction’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Sn. Ünal Üstel, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sn. Emine Ziba da yaptıkları konuşmalarda, Villa Latomia’nın tarihi önemine değinerek binanın tekrar hizmete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyan Restorasyon

Uzun süredir kapalı olan Villa Latomia’nın yeniden hayata döndürülmesi sürecinde Özyalçın Şirketler Grubu Direktörü Yağmur Özyalçın, “Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Villa Latomia’nın yeniden canlanması, kültür ve sanat alanında da yeni bir dönemin başlangıcıdır.” şeklinde konuştu.

Villa Latomia’nın Tarihi

1933 yılında ünlü İngiliz mimar William Douglas Caröe tarafından yazlık konut olarak inşa edilen Villa Latomia, adını yapımında kullanılan kum taşlarının çıkarıldığı bölgeden alıyor. Caröe, sadece mimari eserleriyle değil, aynı zamanda taş, metal ve ahşap işçiliği konusundaki ustalığıyla da tanınıyor. Binanın tüm aksesuarları, demir işleri, marangozluk ve mobilya tasarımları mimar tarafından yapılarak, dönemin yerel zanaatkârları tarafından hayata geçirilmiştir.

Kıbrıs’taki İngiliz sömürge döneminin mimari miraslarından biri olan Villa Latomia, 1974 yılında korunması amacıyla Eski Eserler ve Müzeler Dairesine devredilmiş, 1975 yılında ise "Güzel Sanatlar Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. 2010 yılına kadar hizmet veren bina, yıllar içinde kullanım dışı kalmış ve restorasyon ihtiyacı doğmuştur.

Özyalçın Construction’ın Katkısı

32 yıldır inşaat sektöründe güven ve kaliteyi temsil eden Özyalçın Construction, Villa Latomia’nın restorasyonunu, yapının tarihi ve kültürel dokusuna zarar vermeden, bilimsel ve teknik ilkeler doğrultusunda tamamlamıştır. Şirket, her projesinde olduğu gibi bu restorasyonda da yüksek standartlarda malzeme ve işçilik kullanarak tarihi mirasa saygılı bir çalışma yürütmüştür.

Villa Latomia Ziyaretçilerini Bekliyor

Müze, kültür-sanat galerisi ve kafe olarak hizmet verecek olan Villa Latomia, hafta içi her gün 09.00 - 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır. Tarihin ve sanatın buluştuğu bu özel mekân, Girne’nin kültürel yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.