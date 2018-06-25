Tarihe geçti! İşte Dünya Kupası tarihinin en yaşlı futbolcusu

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası A Grubu’nda gruptan çıkma şansı kalmayan Suudi Arabistan ile Mısır karşı karşıya gelirken Mısırlı file bekçisi El Hadary rekor kırdı! 45 yaşındaki El-Hadary, “Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu” oldu.

Rekoru, daha önce bir dönem Galatasaray forması de giyen Kolombiyalı Faryd Mondragon, 2014’te Brezilya’da düzenlenen son Dünya Kupası’nda Japonya karşısında forma giydiğinde 43 yaşından 3 gün almıştı.

EN GENÇ İSİM İSE WHITESIDE

Kupalarda forma giyen en genç oyuncu ise Kuzey İrlandalı Norman Whiteside’dı. 1982’de İspanya’da yapılan finallerde Whiteside, henüz 17 yaşından 1 ay 10 gün almışken takımının formasını giyerek, dünya kupaları tarihinin en genç futbolcusu olarak tarihe geçti. Whiteside, 17 Haziran 1982’de Yugoslavya ile yapılan ve golsüz berabere biten maçta ilk kez Dünya Kupası’nda forma giydi.

Kamerunlu Samuel Eto’o, 1998’de İtalya maçına 17 yaş 3 ay 7 günlükken çıktı.