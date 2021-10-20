Tarihi Bitcoin ETF’i yüksek hacimle başladı

İlk Bitcoin yatırım fonu piyasalara yüksek işlem hacmiyle girdi. Proshares’in Bitcoin yatırım fonu ilk işlem gününde yüzde 5’i aşan primle 42,15 doları test etti.

Fonla ilgili yüksek işlem hacmi de dikkat çekti. Bloomberg’in derlediği verilere göre fon ilk işlem gününün ilk 20 dakikasında 264 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu yatırım fonunun işlem görmeye başlaması, 6,7 trilyon dolar büyüklüğündeki yatırım fonu sektörü tarafından neredeyse 10 yıldır sürdürülen bir kampanyanın sonucu olarak gerçekleşmiş oldu.

Proshares’in Bitcoin fonu işlem görmeye başlarken dünyanın en büyük Bitcoin fonu Grayscale’den de dönüşüm başvurusu haberi geldi. Grayscale Investment, dünyanın en büyük Bitcoin fonunu Borsa yatırım fonuna dönüştürmek için New York Borsası ile resmi süreci başlattı.

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20/10/2021 08:58