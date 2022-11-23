Tarihi fotoğrafta 'cep telefonu' tartışması

Sosyal medyada paylaşılan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında çekildiği iddia edilen bir fotoğrafta "cep telefonuyla konuşan adam" iddiası tartışma başlattı.

Facebook'ta yayınlanan ve 1940'larda çekildiği düşünülen bir fotoğraf kafaları karıştırdı. Henüz cep telefonu icat edilmemişken çekilen fotoğrafta, bir kişinin cep telefonuyla konuşuyor gibi görünmesi tartışma başlattı. İzlandalı Facebook grubu Gamlar ljósmyndir’de Kristjan Hoffmann tarafından ilk kez 2016’da paylaşılan fotoğraf, yeniden gündeme geldi ve II. Dünya Savaşı sırasında ABD askerlerinin arasında görülen kişi hakkında "Acaba zaman yolcusu mu?" sorusunu soranların sayısı azımsanmayacak kadar fazla oldu.

Fotoğrafı Facebook'ta paylaşan Kristjan Hoffmann'ın, “Bu güzel fotoğrafta dikkat çeken bir şey de pencerenin yukarısında, resmin ortasında bir adam elini kulağına götürmüş ve cep telefonuyla ilgileniyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum, sadece telefonda konuştuğunu sanmıyorum. Tek başına duruyor ve diğerlerinden farklı bir şapkası ve atkısı var, bugün yaptığımız gibi davranıyor” sözleri dikkat çekti.

Diğerlerinden farklı giyindiği görülen adamın, elinde modern zamanlara ait bir telefon varmışçasına elini kulağına götürmesi, YouTube’da “Açıklanamayan 10 Gerçek Zaman Yolculuğu Vakası” başlıklı bir komplo teorisi videosunda da kendine yer buldu.

Söz konusu kişinin Mihver Devletleri için casusluk yaptığına dair bir teoriden hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.

Bazıları, adamın sadece saatinin çalışıp çalışmadığını kontrol etiğini ileri sürdü.

Facebook'taki bazı kullanıcılar ise adamın sadece bir pipo içtiğini ve fotoğraf çekilirken kulağını kaşıdığını söyledi.

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23/11/2022 21:18