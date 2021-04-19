Tarihi gün: NASA Mars’ta helikopter uçuracak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’ta kendi kontrolünde helikopter uçurarak önemli bir göreve hazırlanıyor.

Daha önce pervanelerinde çıkan teknik arıza nedeniyle uçuşu ertelenen minyatür helikopter Ingenuity'nin bugün uçurulacağı açıklanırken, uçuşun başarılı olması durumunda başka bir gezegende gerçekleşen ilk kontrollü uçuş olacağı belirtildi.

1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity adlı minyatür helikopterin 3 metre yüksekliğe yükseltilerek 30 saniye boyunca uçurulacağı bildirildi.

UÇUŞTAN ÜÇ SAAT SONRA VERİLER ULAŞACAK

Uçuşun Türkiye saatine göre 10.30’da gerçekleşeceği açıklanırken uçuşun başarılı geçip geçmediğine dair verilerin denemenin gerçekleşmesinin üzerinden yaklaşık 3 saat sonra NASA’ya ulaşmasının beklendiği açıklandı.

Test uçuşunun, dünyadan 173 milyon mil uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir Mars havzasının zemininde gerçekleşeceği bildirilirken Ingenuity proje yöneticisi MiMi Aung, "Ekibimizin beklediği an neredeyse geldi" dedi.

YER ÇEKİMİ YARDIM EDECEK, YOĞUNLUK ZORLAŞTIRACAK

Dünyaya kıyasla yer çekiminin üçte bir oranında daha az olması nedeniyle Mars’ta gerçekleştirilecek uçuşun nispeten daha ‘kolay’ olması beklenirken atmosfer yoğunluğunun dünyanın yüzde 1’ine tekabül etmesi ise minyatür helikopterin kalkış sürecinde karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri olacak.

Testin başarılı olması durumunda Ingenuity helikopterinin, önümüzdeki haftalarda birkaç kez daha ve daha uzun süreler uçuş gerçekleştireceği bildirilirken helikopteri çalıştıran pilleri şarj etmek için her uçuş arasında dört ila beş gün pillerin dinlendirilmesinin gerektiği bildirildi.

‘BAŞKA BİR GEZEGENDE UÇACAĞIZ, BU DELİLİK’

Nasa’nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nda (JPL) sistem mühendisi olan Farah Alibay, "Kesinlikle çılgınlık gibi geliyor" derken “100 yıldan fazladır Dünya üzerinde uçuyoruz ve şimdi buradayız. Evet, başka bir gezegene gidip uçacağız. Bu delilik. Ama keşfetmenin güzelliği bu. Mühendisliğin güzelliği bu” ifadelerini kullandı.

18 Şubat’ta Marsa yüzeyine ulaşan minyatür Ingenuity helikopterinin çift pervaneli ve güneş enerjisi ile çalıştığı belirtilirken eksi 90 derece sıcaklıktaki Mars’ta herhangi bir zarar görmediği belirtilmişti.

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19/04/2021 12:27