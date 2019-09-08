Tarihi hüsran... Başbakan Modi teselli etti

Hindistan’ın Ay’a gönderdiği uzay aracı inişe 96 saniye kala başarısız oldu. Gözyaşlarına boğulan bilim insanlarını Başbakan Modi teselli etti

Teknoloji konusunda dünya devleriyle yarışan Hindistan, uzay yarışına da katılmıştı. 22 Temmuz’da Ay’ın güney kutbuna iniş yapmak üzere Chandrayaan-2 uzay aracını fırlatmıştı. Aracın, önceki gün Ay’ın karanlık yüzüne yumuşak iniş yapması bekleniyordu.

141 MİLYON DOLAR HARCANDI

141 milyon dolarlık görev başarılı olursa Hindistan, Ay’ın yüzeyine iniş yapan 4’üncü ülke olarak tarihe geçecekti. O anları Hindistan Başbakanı Modi de uzay merkezinde izledi.

48 günde 384 bin km yol kat eden araçla bağlantı, inişe 2 km kala koptu. Gözyaşlarını tutamayan bilim insanlarını teselli etmek de Modi’ye düştü.