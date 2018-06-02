Tarihi kongre başladı! Yıldırım ve Koç...

Fenerbahçe’de seçim heyecanı resmen başladı. Sarı-lacivertli kulübün 2 gün sürecek kongresinde start verildi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, Kadıköy Ülker Stadyumu’nda alkışlarla karşılandı. Sarı-lacivertli kulübü daha aydınlık bir geleceğe taşımak istediğini her fırsatta dile getiren Koç’a yoğun bir ilgi olması dikkati çekti.

Ali Koç’tan sonra Fenerbahçe’nin mevcut başkanı Aziz Yıldırım da Ülker Stadyumu’na geldi ve yerini aldı.

REKOR KATILIM

Ülker Stadı’nın iki gün boyunca ev sahipliği yapacağı seçimde 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

YILDIRIM UYARI!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisine tezahüratlarla destek veren kongre üyelerini, "Sınavlar yapılıyor" diyerek uyardı. Stadın yanındaki Kenan Evren Lisesi'nde yapılan TEOG sınavına çocuklarına getiren veliler ve okul müdürü, yoğun tezahürat ve tepkiler nedeniyle oluşan ses yüzünden isyan etti.

İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.

VEFA KÜÇÜK'TEN UYARI

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.

İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.