Tarihi Liman sokaklarının çehresi değişiyor

Girne Belediyesi Antik Liman ile Bandabulya arasında kalan alanda su alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşanan su borularındaki patlak nedeni ile başlatılan çalışmaların, genişletilerek etaplar halinde tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanması sonucunda, tüm bölgedeki su altyapısının yenilenmesi planlanıyor.

Ayrıca yapılan çalışmalara ek olarak bölgedeki zemin döşemesinin, Antik Liman Projesi kapsamında kullanılan zeminin aynısı ile değiştirilmesi sonucunda, tüm bölgenin benzer doku ve karaktere sahip olması hedefleniyor. Yine bölgede yapılacak aydınlatma çalışmaları ile de gerek cazibe, gerekse güvenlik açısından bölgenin geliştirilmesi hedefleniyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların, çalışmaların tamamlanmasına kadar ki süre zarfında, Baldöken Otoparkını ücretsiz olarak kullanabileceğini kaydetti.

ŞENKUL: “YENİ GİRNE’Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ.”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul bölgede devam etmekte olan çalışmalar ile ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamasında, Girne’nin gelecekteki turizm ve eğlence bölgesi olarak gördüğü alanda su borularındaki patlaklar sebebi ile mecburi olarak başlanılan çalışmaların etaplara bölünerek devam edeceğini kaydetti.

Etaplara bölmedeki amaçlarının, hızlı bir şekilde çalışarak o bölgedeki ev ve iş sahiplerini en az şekilde mağdur etme hedefi olduğuna dikkat çeken Şenkul, bu süre zarfında bölgede kalan vatandaşların Baldöken otoparkını ücretsiz olarak kullanabileceğini belirtti.

“ANTİK LİMAN İLE AYNI ZEMİN KULLANILACAK”

Şenkul, değişen su borularına ek olarak zemin döşemesinin de değiştirilerek, Antik Liman projesinde kullanılan zemin döşemesinin bu bölgeye uygulanacağına ve bunun sonucunda Antik Liman ve arka sokakların aynı karaktere sahip olacağına dikkat çekti.

Eş zamanlı olarak bölgenin aydınlatılması içinde çalışma başlatılacağına vurgu yapan Şenkul, “Girne’nin bize göre en özel bölgesini ışıl ışıl yaparak hem cazibesini hem de güvenliğini artıracağımızı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“KORDON BOYU PROJESİ KISA BİR SÜRE ZARFINDA BAŞLAYACAK”

Bu projeye ek olarak Kordon Boyu Projesine de çok kısa sürede başlanacağı bilgisini veren Şenkul, “Dome Hotel yanından başlayıp Dallas büfenin yanında sonlanacak proje ile önümüzdeki turizm sezonuna yenilenmiş, ışıl ışıl, modern tuvaletleri, kent güvenlik merkezi olan bir Kordon Boyu ile gireceğiz.” dedi. Açıklamasının sonunda, önümüzdeki yıl ile ilgili projelere de yer veren Şenkul, Ramadan Cemil Meydanı ve Ziya Rızkı Caddesi’ni düzenleyerek yeni Girne’yi birlikte inşa edeceğiz” mesajı verdi.