Tarihi maçta nakavt olan Anthony Joshua'ya dudak uçuklatan para ödülü

Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında İngiliz boksör Daniel Dubois, Anthony Joshua'yı nakavtla yenerek unvanını korudu. Joshua'nın mağlubiyete rağmen Dubois'nın 2 katından fazla para ödülü kazanabileceği ifade edildi.

Wembley Stadyumu'nda 96 bin seyircinin önünde oynanan IBF Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu maçında İngiliz boksörler Daniel Dubois ile Anthony Joshua karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi rakibini 5. rauntta nakavtla yenen Dubois kazandı ve IBF kemerini korudu.

Dubois zaferin ardından, "Ben bir gladyatörüm, sonuna kadar savaşan bir savaşçıyım. Bu benim zamanım, bu benim kurtuluş hikayem ve tam potansiyelime ulaşana kadar durmayacağım." ifadelerini kullandı.

Dağıtılan para ödülüyle ilgili ise maçın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sporty Salaries'e göre Joshua'nın 6 milyon sterlin kazanması garantilendi. Dubois'nın ise en az 3.5 milyon sterlin kazanması bekleniyor.

Yayın haklarından gelecek parayla birlikte ise Dubois'nın en fazla 10 milyon, Joshua'nın ise 25 milyon sterline kadar bir gelir elde edebileceği belirtildi.