Tarihi olay! Brezilya-Arjantin maçında kaos

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05/09/2021

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Tarihi olay! Brezilya-Arjantin maçında kaos

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında Brezilya'nın Arjantin'i konuk ettiği maçta saha kenarında başlayan ve oyun alanına yansıyan olaylar Arjantin Milli Takımı oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gitti.

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti.

 

05/09/2021 22:40
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TAGS: Tarihi olay! Brezilya-Arjantin maçında kaos, HABERKİBRİS,
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