Tarihi skor yorumu: 1 golü neden yediniz diye soruyorlar

Galatasaray U17 takımı Fenerbahçe U17 takımını 8-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etti. Galatasaraylı futbolcular kulüp televizyonuna konuk oldu. Galatasaray U17 oyuncularından Furkan Koçak, "Galatasaraylılık çok zor çünkü skor 8-1 bitti ama bize o 1 golü neden yediniz diye soruyorlar" dedi.

U17 Elit A Ligi 19. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 8-1 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma 8-1'lik farklı galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak, 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt attı.

Galatasaray, U17 Elit A Ligi'nde 34 puanla 3. sıraya yükseldi.

"1 GOLÜ SORUYORLAR"

Galatasaraylı futbolcular, kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulundu.

Maça ilk 11'de başlayan Furkan Koçak, ""Galatasaray olduğunuzda her şey mümkün. Bize böyle öğrettiler. Normal bir skor! Galatasaraylılık çok zor çünkü; Skor 8-1 bitti ama bize o 1 golü neden yediniz diye soruyorlar." dedi.

Dağhan Kahraman ise "Kalecimiz Hamza arkadaşımız 'Kerem Aktürkoğlu gol sevinci yapsana' demişti. Kırmadım yaptım. Sol ayaklı stoper olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Az bulunan bir mevki. Galatasaray'da A takımda da eksik olduğu için stoperden dolayı kendimi orada görüyorum. Hedefim bu. Çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada açılışı yapan Arda Tagay, "Ezeli rakibimize karşı sahayı dar ettik. 'Yendik' diyeyim ben... TV'de izlediğim ağabeylerimle aynı sahaya çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. Hedefim; yukarısı." ifadelerini kullandı.