Tarihi Taksim Stadı'nın aydınlatma çalışmaları tamamlandı

Başkent Lefkoşa'da geçmişin derin izlerini ve sporun ruhunu taşıyan tarihi Taksim Stadı, 2023'te yeniden kullanıma açılmasının ardından şimdi de geceleri de kullanılabilmesi için ışıklandırıldı.

Lefkoşa'nın Yeşil Hat bölgesinde yer alan ve kullanım hakkı Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne (ÇTSK) verilen tarihi Taksim Stadı'ndaki ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Türkiye’nin destekleriyle Mart 2023'te yeniden inşa edilerek kullanıma açılan stat, yeni ışıklandırmasıyla gençlerin bir araya gelip tutkularını ve başarılarını paylaşacakları bir buluşma noktasına dönüştü.

Işıklandırmayla birlikte, artık sporcular, özellikle sıcak yaz mevsiminde geceleri de sahayı kullanabilecek ve daha uzun süre spor yapabilecek.

Taksim Stadı'nda yapılan çalışmaları Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlatan Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tatar, stadın Çetinkaya ve Kıbrıs Türk halkı için taşıdığı büyük öneme dikkat çekti.

-“Taksim Stadı Çetinkaya'nın can damarıdır”

Stadın geçmişten bugüne kullanım sürecini aktaran Tatar, Taksim Stadı'nın Çetinkaya için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Burası Çetinkaya'nın can damarıdır. Yıllar öncesinden beri bu sahayı kullanıyoruz. Özellikle 2011-2012 yıllarında, benim ilk başkanlık dönemimde burada ciddi hazırlık maçları yaptık. O dönemlerde sahaya giriş çıkışta hiçbir sorunumuz yoktu, rahatça kullanabiliyorduk. KKTC'nin en iyi ve en güzel sahalarından biriydi." ifadelerini kullandı.

Stadın, 2014-2015 yıllarında Otomobil Kurumu'na devredildiğini ve içerisinde birkaç kez ralli organizasyonu yapıldığını hatırlatan Tatar, anlaşmaya rağmen stadın olduğu gibi bırakılmadığını belirtti.

Yıllarca kullanılmayan stadın, ralli organizasyonlarının iptal edilmesiyle tamamen atıl duruma düştüğünü dile getiren Tatar, 2022 yılında stadın yeniden hayata geçirilmesi kararı alındığını ve sürecin Türkiye'nin desteğiyle hızla tamamlandığını ifade etti.

- “Osman Aşkın Bak ve Yasin Ekrem Serim’in büyük katkıları oldu”

Stadın ışıklandırılması sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in büyük katkıları olduğuna vurgu yapan Tatar, "Özellikle sahanın yapılmasında ve ışıklandırılmasında çok değerli destekleri oldu. Işıklandırma için uzun süre bekledik, iki yılı aşkın süredir bu sürecin tamamlanmasını bekliyorduk ancak bir ay gibi kısa bir sürede tamamlandı." diye konuştu.

Stadın tüm çocukların ve altyapı gruplarının kullanımına açık olacağını belirten Tatar, sahaya giriş ve çıkışlarla ilgili sıkıntılara dikkat çekti.

-"Sahaya girişte yaşadığımız izni sorunu umuyoruz ki aşılır"

Sahaya girişin Birleşmiş Milletler’in (BM) iznine bağlı olduğunu dile getiren Tatar, “Daha önce buraya özgürce girebiliyorken, artık Birleşmiş Milletler’in iznine tabi oluyoruz. Şimdi giriş için liste veriyoruz, belirlenen kişi sayısının aşılması durumunda sorun yaşanabiliyor.” dedi.

Tatar, eskiden bu tribünlerde şampiyonluk kutlamaları yaptıklarını ancak şu anda BM’nin onayını beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bu bizim hiç istemediğimiz bir durum. Umarım bu sorunlar aşılır.” ifadelerini kullandı.

- "Burası bir spor kompleksi haline gelecek ve gençliğe hizmet edecek”

Tatar, Taksim Stadı'nın ikinci aşama projesine de değinerek, "Burada basketbol ve tenis sahaları gibi ek tesislerin yapılması planlanıyor. Projeler hazır, ilgili mercilerle görüşülerek hayata geçirilecek. Günün sonunda burası bir spor kompleksi haline gelecek ve gençliğe hizmet edecek. Bu projeye itiraz edilmemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

- Sahayı standart boyutlara getirmek, Lefkoşa'daki stat ihtiyacını bir nebze karşılayacak

Stadın mevcut alanının daha verimli kullanılabileceğini belirterek, sahayı standart boyutlara getirme gerekliliğine de dikkat çeken Tatar, “Şu anda elimizde yeterli arazi var. Sahayı 15 metre yerine 7-8 metre enine genişletirsek, bu durum BM Barış Gücü’nü de engellemeyecek. Zaten devriyelerini yapmak için illa saha çevresinde dolaşmalarına gerek yok, başka güzergâhlardan da devriyelerini sürdürebilirler. Bunun olması gerekiyor, çünkü en doğru olan budur.” ifadelerine yer verdi.

Stadın genişletilmesiyle birlikte burada çok daha rahat maçların oynanabileceğini belirten ve Lefkoşa’daki stat ihtiyacının da bir nebze olsun karşılanacağını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Federasyon da burayı kullanarak genç takım maçlarını burada oynatabilir. Bu sayede federasyonun yükü hafifler ve sporun gelişimi adına önemli bir adım atılmış olur. Bütün bu projeler, gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi için büyük bir fırsattır.”

- “Stadın verimli kullanımı için elektrik şart”

Tatar, stadın enerji ihtiyacına da dikkat çekerek, "Bu işin sürekli jeneratörle yürütülmesi mümkün değil. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bir an önce buraya üç fazlı elektrik getirmesi gerekiyor ki stadı daha verimli ve kesintisiz şekilde kullanabilelim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum, çünkü bu tür işler geciktikçe unutuluyor ve rafa kaldırılıyor." dedi.

- Kıbrıs Türk sporunun simgesi Tarihi Taksim Stadı

Osmanlı döneminde cirit müsabakalarının yapılmasından dolayı "Cirit Alanı" veya "Cirit Hisarı" olarak bilinen alan,1950’li yıllardan itibaren Taksim Stadı olarak adlandırıldı.

1955’te Rumların Türk takımlarına sahalarını kapatmasının ardından Çetinkaya’ya tahsis edilen stat, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılar nedeniyle defalarca kapatıldı ve 1974’ten sonra BM kontrolüne girerek uzun yıllar atıl kaldı.

2009 yılında Çetinkaya’nın BM Barış Gücü’ne başvurusu üzerine antrenman sahası olarak yeniden kullanılmasına izin verilen Taksim Stadı, 2014’te Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı için yıkıldı ve 8 yıl boyunca kapalı kaldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle, BM Barış Gücü, Ekim 2022'de stadın kullanımını tekrar Çetinkaya'ya verdi. Ardından, Türkiye'nin desteğiyle stat yeniden inşa edilerek, 12 Ocak 2023'te Kıbrıs Türk sporuna kazandırıldı.

Taksim Stadı, tarihi boyunca sadece spor müsabakalarına ev sahipliği yapmakla kalmayıp, aynı zamanda dini ve milli bayram kutlamalarıyla birçok kültürel etkinliğe de tanıklık etti.