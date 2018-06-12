Tarihi TANAP projesi faaliyette

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,“TANAP projesi ekonomik işbirliği ve politik öngörünün en güzel örneğidir ve herkese ilham vermeli” dedi.

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak ve “Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi hayata geçirildi.

Tarihi projenin açılışına,Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı GiorgiMargvelaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıkatıldı.

Açılış için Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de bu sabah Eskişehir’e gitti.

Türkiye’de gazın dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu’nda yer alan açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in Türkiye ve Azerbaycan’ın kardeşliğinden bahsettiğini belirterek, “ben de diyorum ki bir kardeşiniz daha var. KKTC.” Dedi.

Bu tarihi güzel olayda birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Akıncı, TANAP projesinin akılcı işbirliklerine örnek olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de petrol rezervleri saptandığını ifade eden Akıncı, bu rezervlerin 2 ülke halkı ve tüm insanlığın yararına değerlendirilmelidir. Doğu Akdeniz’deki doğal zenginlik yüzünden gerginliğin tırmanması muhtemeldir. Tüm tarafların kazançlı çıkması için bu kaynakların Türkiye üzerinden nakledilmesi bölge barışına da katkı sağlayacaktır” dedi.

Akıncı, TANAP projesinin ekonomik işbirliği ve politik öngörünün en güzel örneği olduğunu belirterek, projenin herkese ilham vermesi gerektiğini söyledi.

TANAP ile Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınması hedefleniyor.

15 bin kişinin çalıştığı projeyle ilk etapta 16 milyar m3 gaz taşınacak. Bunun 6 milyar m3’ünü Türkiye tüketecek. Kalan Avrupa’ya gönderilecek.