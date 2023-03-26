Tarihi yapıların enkazından 300'e yakın eser kurtarıldı

Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı, 6 Şubat’taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’ın geçmişine ışık tutan 63 tescilli kültür varlığının enkazında yürüttüğü kurtarma çalışmalarında 300’e yakın eseri koruma altına aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı ekiplerinin tescilli yapıların enkazında başlattığı çalışmalar sürüyor.

Cami, kilise, türbe, çeşme, hamam, mescit, kamu binası ve konutun da aralarında yer aldığı tarihi yapıların moloz yığınına dönüşen alanlarında titizlikle çalışılıyor.

Sanat tarihçileri, şimdiye kadar 21 kitabe, 13 ikona (dini içerikli resim), 185 dini kitap, 18 litürjik malzeme (ayinlerde sembolik anlamı olan eşya), yedişer el yazması mukaddes kitap ve süslemeli mimari parça, 6 seramik, ikişer kandil ve kapı tokmağı ile Osmanlı arması, haç, sikke ve ahşap kapı kanadının yer aldığı 300’e yakın nitelikli eseri enkazdan çıkarmayı başardı.

Belgeleme, tasnif ve envanterleme işlemi yapılan eserler, geçici olarak oluşturulan kazı evi deposunda koruma altına alındı.

Heyet, diğer tarihi yapıların enkazındaki eserleri kurtarmak için çalışmaya devam ediyor.

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26/03/2023 18:03