“Tarihimizden Detaylar” Tasarım Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) işbirliğiyle düzenlenen ve araştırmacı yazar arkeolog Tuncer Bağışkan anısına gerçekleştirilen “TARİHİMİZDEN DETAYLAR” başlıklı tasarım yarışmasının başvuru süresi, 7 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Araştırmacı yazar arkeolog Tuncer Bağışkan anısına düzenlenen “Tarihimizden Detaylar” başlıklı yarışma, Kıbrıs’ın zengin kültürel mirasına çağdaş yorumlar getirme ve genç yeteneklere ilham kaynağı olmayı amaçlıyor. Katılımcılardan Tuncer Bağışkan’ın özellikle "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" kitabı başta olmak üzere, eserlerinde yer alan mimari detayları kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlamaları bekleniyor.

Katılım Koşulları ve Kategoriler

Yarışma, seramik, fotoğraf ve eskiz olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler, öğrenci belgelerini ibraz ederek yarışmaya katılabiliyor. Her bir katılımcı yalnızca bir kategoride en fazla iki çalışma ile başvuruda bulunabilir.

Seramik Kategorisi: Eserler, seramik malzeme ve teknikleri kullanılarak oluşturulmalı ve 70x70x70 cm ile 20x20x20 cm arasında boyutlarda olmalıdır.

Eserler, seramik malzeme ve teknikleri kullanılarak oluşturulmalı ve 70x70x70 cm ile 20x20x20 cm arasında boyutlarda olmalıdır. Fotoğraf Kategorisi: Siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar, 20x25 cm ile 50x60 cm arasında boyutlarda olabilir.

Siyah-beyaz veya renkli fotoğraflar, 20x25 cm ile 50x60 cm arasında boyutlarda olabilir. Eskiz Kategorisi: A1 boyutunu geçmeyen iki boyutlu çalışmalarla başvuru yapılabilir.

Başvuru Süreci ve Ödüller

Katılımcılar, eserlerini dijital olarak öğrenci belgeleri ve diğer gerekli evraklarla birlikte https://arucad.edu.tr/tarihimizden-detaylar-yarismasi/ web adresi üzerinden gönderebilirler.

Yarışma sonuçları ARUCAD ve KTEV'in sosyal medya hesaplarından duyurulacak ve ödül töreni organize edilecektir. Her kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek olup ödüller şu şekildedir:

Seramik – Fotoğraf – Eskiz Kategorisi:

Birincilik Ödülü: 400 Dolar

400 Dolar İkincilik Ödülü: 250 Dolar

250 Dolar Üçüncülük Ödülü: 150 Dolar

Dereceye giren eserler, KTEV ve ARUCAD koleksiyonlarına dahil edilerek arşivlerde saklanacak ve çeşitli basılı veya görsel alanlarda kullanılacaktır.

Tuncer Bağışkan’ın Mirası

Yarışma, Tuncer Bağışkan’ın Kıbrıs kültürü, tarihi ve arkeolojisi üzerine yaptığı değerli çalışmaların ışığında, genç kuşaklara kültürel mirasımızı hatırlatma ve yaşatma amacını taşıyor. Bağışkan’ın "Kıbrıs’ta Osmanlı, İslam ve İslamlaştırılan Eserlere Çağdaş Yorumlar" kitabı, bu alandaki önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor.