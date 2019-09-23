Tarihin en acımasız çifti Bonnie ve Clyde'ın eşyaları satıldı

ABD’de 1930’lara damgasını vuran Bonnie Parker ve Clyde Barrow, tarihe en acımasız katil ve hırsız çift olarak geçmişti. 1930’da Teksas’ta tanışıp birbirine aşık olan ikili, 9’u polis 13 kişiyi öldürmüştü.

Sonunda 1934’te polisin kurşun yağmuruna tuttuğu araçta ikisi de ölmüştü. 1929 ekonomik buhranı nedeniyle maddi sıkıntı içindeki halk, banka soyan çifti kahraman ilan etmişti.

KURŞUN GEÇİRMEZ YELEĞİ DE SATILDI

ABD tarihinin en kanlı çiftine ait eşyalar, Boston’da açık artırmaya çıktı. Clyde’ın öldüğü zaman kolunda olan saati 12 bin dolara (74 bin lira) alıcı buldu. Clyde’ın polisten çaldığı kurşun geçirmez yelek 3 bin dolara (19 bin lira) satıldı.

23/09/2019 11:08