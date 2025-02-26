Elliptic uzmanları tarihin en büyük kripto soygunu Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarıyla bağlantılı olduğu iddia etti.

Uzmanlara göre, bilgisayar korsanlarının tahmini 1,5 milyar dolarlık kripto para çalmasına olanak tanıyan büyük bir güvenlik ihlali, Kuzey Koreli bir siber suç grubuyla bağlantılı. Bu tutar tarihin en büyük rakamı olarak belirtiliyor.

Dubai merkezli Bybit borsası 21 Şubat'ta hedef alındı ve Elliptic'teki analistler, fonları hırsıza gönderen işlemleri onaylamak için kötü amaçlı yazılım kullanıldığını bildirdi.

İngiliz blockchain analiz firması, kripto varlıklarının nasıl aklandığına dair bir değerlendirme de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanarak Kuzey Kore'nin Lazarus Grubu'nu suçluyor.

Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının 2017'den bu yana 6 milyar doların üzerinde kripto varlığı çaldığını ve elde edilen gelirin ülkenin balistik füze programına harcandığını iddia ediyor.