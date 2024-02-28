Tarihin en büyük skandallarından birine imza atmıştı: Monica Lewinsky modaya adım attı

1995 yılında henüz 21 yaşındayken Beyaz Saray'da stajyer olarak işe başlayan Monica Lewinsky'nin adı, tarihin en büyük skandallarından birine karıştı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile aşk yaşayan Lewinsky, uzun süre gündem olan skandal sonrası gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

"OY VERİN" ÇAĞRISI YAPTI

Kampanyada kadın gücüne ve oy vermenin önemine vurguda bulunan Lewinsky "Güçlü bir kombin giymek daha iyi bir birlik oluşturmayacaktır ama gidip oy vermek bunu yapmak için iyi bir başlangıç olabilir" dedi.

CLINTON–LEWINSKY SKANDALI

Clinton–Lewinsky skandalı olarak da adlandırılan hadise, uzun süre dünya gündemini meşgul etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ile Monica Lewinsky'nin birlikteliği 1995 yılında başladı. O sırada Clinton 49, Lewinsky ise 22 yaşındaydı.

İkilinin ilişkisinin 18 ay sürdüğü biliniyor. Clinton ilk başta ilişki iddialarını reddetti ancak 1998 yılında verdiği ifadede Lewinsky ile "uygunsuz fiziksel bir ilişkisi" olduğunu itiraf etti ve yaptığının "uygunsuz" olduğunu yineledi.

Lewinsky 2023 yılında verdiği bir röportajda "1998 yılından bu yana çok zaman geçti. 25 yıl oldu. Mutluyum. Olduğum yerden memnunum" demişti.

2025 yılında TED Talk'ta konuşan Lewinsky "Bir gecede tanınmayan biriyken kamuoyunun aşağıladığı birine dönüştüm" ifadelerini kullanmıştı.