Tarihin en gizemli enkazını bulana 70 milyon dolar verilecek

Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için 11 yıl önce havalanan Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak, Kuala Lumpur'da düştü. 239 kişinin yer aldığı uçakla irtibatın kesilmesinden sonra arama çalışması başlatan ekipler, çevre ülkelerin de desteğine rağmen gizemli bir şekilde enkazına ulaşılamadı. Malezya hükümetinin uçağın enkazına ulaşanlara 70 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı uçak, 11 yıl önce başkent Kuala Lumpur'da düştüğünde kimse tarihin en büyük en büyük gizemlerinden birisine dönüşeceğini tahmin etmemişti.

8 Mart 2014'te yerel saatle 00.41'de Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalanan, 227 yolcu ve 12 mürettebat dahil toplam 239 kişinin yer aldığı Boeing 777 adlı uçak, son olarak 02.14'te askeri radarda, Sumatra Adası ve Malezya arasındaki Malakka Boğazı üzerinde sinyal verdikten sonra kayboldu.

Bu saatten sonra sıra kadem basan uçağın akıbeti hala aydınlatılamazken, arama kurtarma çalışmaları kapsamında karada ve denizde milyonlarca kilometrekare arandı ancak Hint Okyanusu'nun güneyine kadar genişletilen çalışmalardan kayda değer sonuca ulaşılamadı.

Çalışmalar, Nisan 2014'te ise deniz altına taşındı. Gizemli uçağın bulunması için pek çok ülke ve kurum seferber oldu. Avustralya hükümeti Haziran 2014'te bir şirketle anlaşarak uçağın kalıntılarının bulunması için çalışmalara katıldı.

Bu kapsamda ultrasonik ses dalgaları ile deniz dibi derinliğini ölçen ve denizdeki cisimlerin yüzeye olan mesafesini tespit edebilen Echo Sounder adlı cihaz ile uçağın "düşmüş" olabileceği bölgenin deniz tabanı arandı.

Malezya'nın GO Phoenix gemisi de Eylül 2014'te uçağın yakıtının bittiği ve "düştüğü" bölge olarak düşünülen Hint Okyanusu'nun güney ucunda 23 bin kilometrekarelik bir alanı aradı.

Uçağın sırra kadem basmasından sonra 327 gün sonra hala bir sonuca ulaşamayan Malezya hükümeti, 28 Ocak 2015'te resmi olarak uçağın "kaybolduğunu" ve içindeki tüm yolcu ve personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, uçağın yakıtının bittiği ve Hint Okyanusu'ndaki bir noktaya "çakıldığı" sonucuna varıldı.

MALEZYA HÜKÜMETİ 70 MİLYON DOLAR ÖDEME PLANLIYOR

Malezya hükümeti, geçen yılın sonunda yaptığı açıklamada, MH370’in enkazının bulunması halinde Ocean Infinity’ye 70 milyon dolar ödeme yapmayı planladığını duyurdu.

Ancak The Telegraph, bu anlaşmanın henüz kesinleşmediğini bildirdi.