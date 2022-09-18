Tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu, Süper Lig'de 18 saniyede kâbus yaşadı

Antalyaspor'un yeni transferlerinden Shoya Nakajima, Adana Demirspor maçında oyuna girdikten yalnızca 18 saniye sonra kırmızı kartla atıldı. Tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu kariyerinin yeni penceresine böyle başlamayı ummuyordu.

Shoya Nakajima transfer döneminin son gününde Porto'dan ayrılıp Fraport TAV Antalyaspor'un yolunu tuttu. Sıra dışı bir kariyer döngüsüne sahip olan futbolcunun Süper Lig yolculuğu tarif edilemez bir biçimde başladı.

Antalyaspor'un Adana Demirspor'a mağlup olduğu karşılaşmada sonradan oyuna girdi Nakajima. Oyuna girer girmez rakibine kayarak yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Ancak VAR incelemesinin ardından kartın rengi değişti ve Nakajima oyuna girdikten yalnızca 18 saniye sonra atıldı.

Japon futbolcu için hayal kırıklığının ötesinde bir duyguydu. Ancak bunu yerinde hisseden yalnızca o değildi. Nakajima'nın ailesi de o anlarda tribündeydi. Annesi yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Nakajima yavaş adımlarla sahayı terk ederken bakışlarıyla tribünde olayın şokunu yaşayan ailesini gözlüyordu.

Ağustos'ta 28. yaşını kutlayan Nakajima için bu kart bir ilk anlamı da taşıyordu. Japon futbolcu kariyerinde daha önce hiç kırmızı kart görmedi. İlk gördüğü kırmızı kart, kariyerinin en unutulmaz anlarından birini yaşattı.

Shoya Nakajima'nın kırmızı kartı sonrası ailesi tribünde duygu dolu anlar yaşadı. (Görüntü: beIN Sports) | Sosyal Medya

Asyalı Beckham'dan Asyalı Messi'ye

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son kimilerine göre en iyi Asyalı futbolcu olabilir. Ancak Tottenham onun için 30 milyon euro ödese de en pahalısı Son değil.

2000'li yıllara damga vuran Japon yıldız Hidetoshi Nakata uzun yıllar 'Asyalı Beckham' olarak anıldı. 2000'de Roma, Perugia'dan Nakata'yı transfer etmiş ve 21 milyon euro ödemekten kaçınmamıştı. Yalnızca bir yıl sonra bu kez 28 milyon euro'luk bedelle Nakata'nın yeni adresi Parma oldu. Bu imza onu tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu yapmıştı. 2015'te Heung-min Son, Leverkusen'den Premier Lig'e adımı atana kadar da bu unvan Nakata'nın elindeydi.

Bu rekor, 2019'un Şubat ayında bir kez daha el değiştirdi ve bir başka Japon futbolcu tahtın yeni sahibi oldu.

Futbol kariyerine Tokyo'da başlayan Nakajima, FC Tokyo formasıyla sergilediği performansın ardından Portimonense'nin dikkatini çekti. Portekiz ekibi 2017 yazında oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağladı.

Nakajima'nın Portekiz'deki ilk sezonu beklentilerin üzerindeydi. Takımı sezonu 10. sırada bitirirken Japon futbolcu 10 gol ve 10 asistlik bir performansla adından söz ettirdi. O sezon Portimonense'nin gollerinin neredeyse yarısında Nakajima'nın skor katkısı vardı. Bu performans Portekiz ekibini ikna etti ve 2018'in kış aylarında futbolcu kalıcı olarak transfer edildi.

Nakajima'nın Portimonense kariyeri uzun sürmedi. 1.64'lük boyu ve tekniğiyle öne çıkan futbolcu için 'Asyalı Messi' lakabı takıldı. Bu, yıllar önce Beckham'a benzetilen Nakata'yı hatırlatıyordu. Ancak Nakajima'nın sansasyonel bir kariyeri olsa da oyun anlamında Nakata ile kıyaslanacak konuma hiç gelemedi.

Hidetoshi Nakata, 2001 yılında 28 milyon euro karşılığında Roma'dan Parma'ya transfer oldu. | AP

Tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu: Shoya Nakajima

Nakajima'nın Portekiz'de parlak başlayan macerası bir sonraki sezona da yansıdı. Ligin ilk devresinde 13 maça çıkarken 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Adı transfer dedikodularına çoktan karışmışken hiç beklenmedik bir hamle gerçekleşti.

Katar Yıldızlar Ligi'nde mücadele eden Al Duhail, 2019 yılının ilk günlerinde teknik direktörlük için önemli bir antrenörle anlaştı. Uzun yıllar Porto, Inter, Real Madrid ve Chelsea'de Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan Rui Faria kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimine hazırlanıyordu.

Faria takımı devraldıktan yaklaşık bir ay sonra Al Duhail, 35 milyon euro'luk bir bonservis bedeli karşılığında Shoya Nakajima'yı transfer etti. Bu, futbolculara astronomik ücretler ödeyen Ortadoğu coğrafyasında bile bir oyuncu için ödenen çok ciddi bir bonservis bedeliydi.

Portekiz'in üç büyükleri haricinde bir futbolcudan bu kadar yüksek gelir elde edebilen başka bir Portekiz kulübü yoktu. Bu transfer Portimonense'nin kasasını doldururken Shoya Nakajima'yı da tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu yaptı.

Shoya Nakajima'nın Ortadoğu'daki hayal kırıklığı

Nakajima'nın Al Duhail'e transferi sansasyonel bir etki yaratsa da saha içinde bu durum aynı etkiyi göstermedi. Yalnızca 6 ay süren maceranın ardından Japon futbolcu Portekiz'e geri döndü. Bu kez adresi Dragao Stadı'ydı ve o artık Porto kadrosunun bir parçasıydı.

Porto, Al Duhail'e 12 milyon euro ödeyerek futbolcunun bonservisinin %50'sini satın aldı. Ancak burada geçen bir buçuk sezon Portekiz devini memnun etmedi. Nakajima bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu ve 40 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonuyla Al Ain'e kiralandı.

Asyalı Messi için kariyerinin en zorlu günleri burada geçti. Al Ain formasını yalnızca iki kez giyebildi çünkü kaval kemiği kırılması nedeniyle yaklaşık 250 gün formasından uzak kaldı. Kiralık anlaşması sona erdiğinde Porto'ya geri dönse de mavi-beyazlılar Japon oyuncuyu çoktan gözden çıkarmıştı.

Geçen yaz Nakajima, kariyerinin belki de en güzel günlerini geçirdiği kulübüne geri döndü. Portimonense, eski oyuncusunu Porto'dan bir yıllığına kiraladı. Yeni bir çıkış için yeni bir adım olabilirdi. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve Nakajima efektif bir performans ortaya koyamadı.

Yeni sezon öncesinde Porto'dan ayrılan Nakajima, soluğu Türkiye'de aldı. Transferin son gününde Asya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu bedelsiz olarak Antalyaspor'a katıldı. Kim bilir, belki de Nuri Şahin için bir Kagawa modeliydi. Ancak ilk maçı istediği gibi geçmedi.

Kariyerinde yepyeni bir sayfa açan Nakajima karanlık bir başlangıç yaşadı. Süper Lig'deki ilk maçının 18. saniyesinde gördüğü kırmızı kart hem kendisi için hem de onun için aynı heyecanı duyan ailesi için beklenen bir şey değildi. Son yıllarda birçok hayal kırıklığı yaşayan Nakajima, cezasını tamamladıktan sonra Antalyaspor'da her şeye sıfırdan başlayacak...

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18/09/2022 19:08