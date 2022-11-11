Tarihin en pahalı Formula 1 aracı

Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in, 2003 yılında F1 şampiyonu olduğu Ferrari marka aracı, yapılan müzayede sonunda 13.5 milyon dolara satılarak modern zamanların en pahalı F1 aracı oldu.

Michael Schumacher’in en ikonik araçlarından biri

2013 yılında kayak tatili için gittiği Fransa'da geçirdiği kaza sonrasında 9 yıldır yatağa bağlı yaşayan Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher’in kullandığı en ikonik araçlardan biri olan Ferrari F2003-GA rekor bir ücretle satıldı.

Modern zamanların en pahalısı oldu

Michael Schumacher’in kariyerindeki 7 şampiyonluğun 6.’sını kazandığı araç, 13.5 milyon dolarlık ücretle yeni sahibinin oldu. 2017 yılında da Michael Schumacher’in 2001 model Ferrari marka motoru 8 milyon dolara satılmıştı.

Tarihin en pahalı aracı Juan Manuel Fangio'ya ait

Michael Schumacher aracı 13.5 milyon dolara satıldı ancak ‘en pahalı’ araç unvanını kazanamadı. Bu unvan Juan Manuel Fangio'nun 1954 Mercedes W196R’sine ait. Araç, 2013 yılında 30 milyon dolara satılmış ve yarış dünyasının en pahalı aracı olmuştu.

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11/11/2022 10:24