“Tarihin Tanıklığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adlı kitap tanıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi (KAEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’nin editörlüğünü yaptığı “Tarihin Tanıklığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” isimli kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ın da katılımı ile gerçekleşen tören, Türk Kadın Akademisyenler Birliği (TÜRKKAB) ve Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği (Umay Ana TDKB) iş birliğinde düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yılı’na ithafen yazılan kitap, Türklerin adaya ilk yerleştikleri zamandan itibaren tarih boyunca yaşadıkları var olma mücadelesi, sosyal dayanışma ve sosyal yaşam konularına dair bölümleri içeriyor.

Kitabın editörlüğünü; Doç. Dr. Erbilen ile birlikle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Kadın Akademisyenler Birliği (TÜRKKAB) Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel yaptı.