Tarım Bakanı açıkladı: Enginarın önü çarşamba itibarıyla açılacak

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09/01/2024

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Tarım Bakanı açıkladı: Enginarın önü çarşamba itibarıyla açılacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yeşilleme hastalığı nedeniyle ihracatında sorun yaşanan enginarın önünün çarşamba gün itibarıyla açılacağını açıkladı.

İhracatında sorun yaşanan enginarların bugün imha edildiğini açıklayan Çavuş, “Bakanlık birilerine kıyak mı geçiyor? Kalıntılı enginarlar ihraç edild” iddialarını kürsüden yanıtlayarak, “Tırlar burada. Bir tek ihraç izni vermedik” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanı enginarla ilgili iddiaları yanıtladı

Enginarda yeşilleme hastalığından kaynaklı bir sıkıntı olduğunu, ihracatta bu nedenle sorun yaşandığını söyleyen Çavuş, enginarın önünün çarşamba itibarıyla açılacağını söyleyerek, “Dökme sistem hayatımızdan çıktı. Enginar artık kasalara girecek. Bundan sonraki süreçte enginarımız sağlık sertifikası ile birlikte satılacak” dedi.

Gıda analizlerinin basınla da paylaşıldığını anımsatan Çavuş, söz konusu ihracatında sorun yaşanan enginarların bugün imha edildiğini açıklayarak, “Bakanlık birilerine kıyak mı geçiyor, kalıntılı enginarlar ihraç edildi” iddialarını kürsüden yanıtladı.

Çavuş, “Tırlar burada. Bir tek ihraç izni vermedik.” şeklinde konuştu.

09/01/2024 09:58
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TAGS: enginar
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