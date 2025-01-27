Çavuş: 27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin 67’nci yıl dönümünde bu destansı mücadeleyi minnetle anıyoruz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine karşı Direnişi'nin 67'nci yıl dönümünde, bu destansı mücadeleyi minnetle andığını kaydetti.

Çavuş, 27-28 Ocak 1958 Direnişi'nin 67’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesindeki en anlamlı dönüm noktalarından biri olan 27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişi'nin 67'nci yıl dönümünde, bu destansı mücadeleyi minnetle anıyoruz.

1958 yılında halkımız, Enosis planlarına ve üzerindeki baskılara karşı birlik ve beraberlik içinde tarihi bir duruş sergileyerek kimliğini, onurunu ve haklarını koruma kararlılığını ortaya koymuştur. Bu direniş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık yolundaki azmini ve fedakârlığını simgeleyen unutulmaz bir mücadeledir.



Bu anlamlı gün, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlatırken, halkımızın hak ve özgürlükleri için verdiği mücadeleden aldığımız ilhamla geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.



27-28 Ocak Direnişi'nde hayatını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, halkımızın bu kutsal mücadelesini hiçbir zaman unutmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.”