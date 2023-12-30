Tarım Bakanı Çavuş Ankara’da resmi temaslarda bulundu

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30/12/2023

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Tarım Bakanı Çavuş Ankara’da resmi temaslarda bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Ankara’da resmi temaslarda bulundu.

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çavuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Çavuş mevkidaşı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile de görüştü.

Görüşmede, ülkedeki  tarım sektörü, hayvansal ve bitkisel üretim konularında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Bakan Çavuş heyetiyle birlikte Anıtkabir'i de ziyaret etti.

30/12/2023 10:59
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TAGS: Tarım Bakanı Çavuş
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