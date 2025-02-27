Tarım Bakanı Çavuş, Çaplı Süt ve Damızlık İnek Çiftliği’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Beyarmudu köyündeki Çaplı Süt ve Damızlık İnek Çiftliği’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Çaplı Veteriner Danışmanlık Hizmetleri ekibinden Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Uzmanı Veteriner Hekim Dr. Necat Akmal, Veteriner Hekim Erdoğan Çaplı ve Veteriner Hekim Salih Nalcı, çiftlikte yüksek verimlilik adına yürütülen çalışmalar konusunda Bakan Çavuş’a bilgi verdi.

Veterinerler, çiftlikte yapılan yenilikler arasında fan sistemi, sürü takip sistemi, kapalı sistem çiftlik modeli, otomatik sıyırma sistemi, kilit sistemi ve otomatik suluk sisteminin kullanıldığını belirtti. Ayrıca, suni tohumlamada Montbeliarde cinsi spermaların tercih edildiği ve bu hayvanların verimliliği üzerine incelemeler yapıldığı ifade edildi.

Beslenme konusunda ise çeşitli kaba yem ve silaj örnekleri sunularak, düşük kesif yem ve yüksek çeşitlilikte kaba yem uygulamalarının verimliliğe etkisi üzerine çalışmalar aktarıldı.

Bakan Çavuş, hayvancılık sektöründe verimliliği artırmaya yönelik yapılan bu tür çalışmaların önemine vurgu yaparak, sektörün gelişimine katkı sağlayan çiftçilere ve uzmanlara teşekkür etti.