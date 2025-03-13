Tarım Bakanı Çavuş, Gaziköy’de üreticilerle buluştu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gaziköy’de bölge halkı ve üreticilerle bir araya gelerek sorunları dinledi.

Üreticilerin karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmede, tarımsal destekler ve projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman da kuraklık tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılduman, tarımsal üretimi olumsuz etkileyen kuraklık ve yüksek hava sıcaklıklarına karşı yürütülen saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yapılan incelemeler doğrultusunda üreticilere yönelik desteklerin şekillendirileceğini ifade eden Kızılduman, kuraklık tespit çalışmalarının bilimsel yöntemler ve teknik veriler ışığında yürütüldüğünü vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, kuraklık ve girdi maliyetleri gibi konularda üreticilerin yanında olduklarını belirterek, desteklerin artırıldığını ve sürdürülebilir tarım politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Üreticilerin görüş ve önerilerinin, tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynadığını dile getiren Çavuş, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi adına atılacak adımları paylaştı.

Bölge halkı ve üreticiler, karşılıklı istişare ortamında gerçekleştirilen toplantıda, üretim sürecinde yaşanan sıkıntıları dile getirirken, Bakanlık yetkilileri de bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini aktardı.