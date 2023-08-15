Tarım Bakanı Çavuş Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni ziyaret etti

Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Geçitkale–Serdarlı Belediyesi Serdarlı Şubesini ziyaret etti.

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15/08/2023

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Tarım Bakanı Çavuş Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ni ziyaret etti

Belediyeden verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne destek belirtti.

Belediye Başkanı Halil Kasım, Çavuş’un ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile her zaman birlikte yürümeye hazır olduklarını vurguladı, görevinde başarılar diledi.

15/08/2023 12:14
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TAGS: hüseyin çavuş, serdarlı belediyesi
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