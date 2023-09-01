Tarım Bakanı Çavuş Harup Üreticileri Birliği’ni kabul etti

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01/09/2023

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Tarım Bakanı Çavuş Harup Üreticileri Birliği’ni kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Birliği Başkanı Bekir Bolatcan’ı kabul etti.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, görüşmede harup üretimi, sorunlar ve çözüm önerileri konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Çavuş, Birlik üyeleri ile en kısa sürede tekrar bir araya gelinmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Toplantıya, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve bazı Kıbrıs Türk Harup Üreticileri Birliği üyeleri katıldı.

01/09/2023 09:42
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TAGS: haber, kıbrıs
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