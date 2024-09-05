Tarım Bakanı Çavuş Yeşilırmak Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş 5 Eylül 1974 gününün, Yeşilırmak Türk halkının direniş ve kahraman Mehmetçikle bütünleşme günü olduğunu belirtti.

Yeşilırmak Direnişi'nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Çavuş, bu tarihin, aynı zamanda 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 2. aşamasının sona erdiği günlerde, Yeşilırmak’ın kendi ısrarlı girişimleriyle bugünkü KKTC topraklarına katıldığı gün olduğunu da kaydetti.

Çavuş mesajında şunlar kaydetti:

“Yeşilırmak ve bölgesi, Kıbrıs Türk Halkı'nın varoluş mücadelesinde saygın bir yere sahiptir. Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerini gerçekleştirmek amacıyla EOKA terör örgütünün harekete geçmesinden sonra, Kıbrıs Türk halkı, kendini savunmak için Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) çatısı altında direnişe başlamıştır. Yeşilırmak, bu mücadelenin en önemli noktalarından biri olmuş, TMT’nin silahlarının taşınması ve korunmasında kritik bir rol üstlenmiştir.

1964 yılının Ağustos ayında, Yeşilırmak, Erenköy direnişçilerine lojistik destek sağlamış, 1974 Barış Harekatı günlerinde ise Rum saldırılarına karşı kahramanca savunmasını sürdürmüştür. 5 Eylül 1974 sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yeşilırmak’a ulaşmasıyla bölge halkı büyük bir coşku ve sevinç yaşamış, yılların direnişi zaferle taçlanmıştır.

Bugün, Yeşilırmak'ın Türk Halkı ve Mehmetçikle özgür Türk topraklarında birleşmesinin 50. yıl dönümünü kutlarken, bu destansı direnişi ve kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise şükranla selamlıyoruz.”