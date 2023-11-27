Tarım Bakanı Çavuş, zarar gören seralarda incelemelerde bulundu

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27/11/2023

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Tarım Bakanı Çavuş, zarar gören seralarda incelemelerde bulundu


 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Mağusa Maraş bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle zarar gören seralarda incelemelerde bulundu.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, ziyarette, Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve bazı üreticilerle de bir araya gelen Çavuş, üreticinin zararının tespiti için gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

Hüseyin Çavuş, Tatlısu bölgesindeki seraların da zarar gördüğünü, bugün zarar gören tüm üreticilerin bağlı bulundukları Tarım Dairesi’ne müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.

Bakan Çavuş’a inceleme sırasında, Mağusa Tarım Dairesi ve Genel Tarım Sigorta Fonu yetkilileri eşlik etti.

27/11/2023 09:53
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TAGS: haber, kıbrıs
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