Tarım Bakanı Çavuşoğlu Akdeniz Köyü ve Civarında İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Akdeniz köyü ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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28/04/2021

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Tarım Bakanı Çavuşoğlu Akdeniz Köyü ve Civarında İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Akdeniz köyü ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, olası orman yangınlarını önlemeye yönelik hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Çavuşoğlu’na incelemeleri sırasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu eşlik etti. 

28/04/2021 15:43
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TAGS: Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi
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