Tarım Bakanı Çavuşoğlu: Un ithalatı serbest bırakıldı

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17/12/2021

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Tarım Bakanı Çavuşoğlu: Un ithalatı serbest bırakıldı

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ali Baturay ile Markaj programında yaptığı açıklamada un ithalatının serbest bırakıldığını türkiye'den un ve unlu mamüllerin ithalatının yapılabileceğini kaydetti. 

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle

"Döviz artışı ve dünyada arz talep dengesinin kurulamaması nedeniyle temel tüketim maddesi ekmek fiyatı arttı. Un üreticileri ve fırıncılarla görüştük. Unlu mamullerinin serbest bıraktık. Un getirilmesini de serbest bıraktık. Rekabet artacak. Tarımcıların keyfi zam yapma şansı elinden alınacak. Türkiye’den sertifikalı un getirilecek. 3 ay deneme süresi konuldu."

17/12/2021 15:33
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TAGS: un ithalatı
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