Tarım Bakanı Oğuz “Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu’ projesini inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Belediyesi ile Efeler Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu’ adlı proje kapsamında enginarların ekildiği alanda incelemelerde bulundu.

Oğuz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte bugün Yayla bölgesinde bulunan arıtma tesisi yanında oluşturulan enginarların ekildiği alanda incelemelerde bulunarak, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileriyle birlikte enginar fidelerine gübreleme işlemi gerçekleştirdi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Oğuz, Güzelyurt Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinin büyük hizmet verdiğine dikkat çekerek, atık suyun tarımda kullanılmasının ekonomik açıdan büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Bu tür projelerle daha aktif üreticiler yetişeceğine olan inancını belirten Oğuz, enginar projesinin Güzelyurt ve ülke için örnek teşkil edeceğini söyledi.

Güzelyurt’un alternatif ürünlerle tüm yıl boyunca tarımsal faaliyete devam etmesi gerektiğini vurgulayan Oğuz, üretim ve üreticin her zaman yanında olacağına işaret etti.

Suyun hayat olduğunu ve atık suyun değerlendirilmesinin önemine bir kez daha değinen Oğuz, Güzelyurt ve ülke adına Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a teşekkür etti.

Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da yaptığı konuşmada 2020 yılında atık suyun tarımda kullanılması projesinin hayata geçmesiyle tesis etrafında buluna 14 dönümlük arazide narenciye, nar ve zeytin ağaçlarının yer aldığı örnek bahçe oluşturulduğunu anlattı.

Özçınar, Türkiye Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol dahilinde, Aydın-Efeler Belediyesi ile ortak yürütülen “Efeler’den Güzelyurt’a Uzanan Enginarın Yolcuğu” adlı proje ile enginar pilot uygulamasına başladıklarını ve pazarlama örneği oluşturmak istediklerini söyledi.

Güzelyurt’un bir tarım şehri olduğunu söyleyen Özçınar, pandemi sonrası gıda fiyatlarının artış göstermesiyle üretimin öneminin arttığına dikkat çekti.

Özçınar, bu tür projelerle meslek lisesi öğrencilerine de yeni çalışma alanları yaratılmış olacağını söyleyerek, projeye en başından beri destek belirten Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a teşekkür etti.

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02/11/2022 16:47