Tarım Bakanı Oğuz Maraş bölgesinde seracılarla görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Maraş bölgesindeki bazı seralarda incelemelerde bulundu ve seracılarla görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre Dursun Oğuz Maraş’taki ziyaretinde Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayur ile seracıların sorunları hakkında görüşme yaptı.

Bakan Dursun Oğuz görüşmede, 2022 üretim yılı için seralara verilen tarımsal destek miktarının iyileştirdiklerini, tarımsal amaçlı elektrik fiyatında verilen sübvanseyi 70 kuruşa çıkardıklarını, artan maliyetlere karşı hükümet ve bakanlık olarak eldeki imkanlar çerçevesinde gereken çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ise elektrikte verilen sübvansenin arttırılmasının üreticilerin bir nebze olsun rahat nefes almasına yardımcı olduğunu kaydetti.

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17/11/2022 15:58