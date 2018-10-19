Tarım Bakanlığı Açıkladı: Ucuz Patates Geliyor

Yenidüzen Gazetesi'nin haberine göre Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Patates Üreticileri Birliği Kooperatifi birlikte hareket ederek, Türkiye’den patates ithal edilmesini kararlaştırdı. Tarım Bakanı Şahali “Piyasanın çok altında patates satılacak” dedi

Piyasada fahiş fiyatlara satılan patates ürünü için Tarım Bakanlığı’nca girişim yapıldı. Ülkeye ithal edilecek patatesin önümüzdeki hafta piyasaya dağıtılması için çalışmalar başlatıldı…

Kaynak: YENİDÜZEN