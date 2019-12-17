Tarım Bakanlığı Bütçesi Onaylandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 335 milyon 682 bin 500 TL olarak öngörülen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.

Meclis Genel Kurulu bugün Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesini ele alacak.

Oğuz: Bugün eylem olmuyorsa bizim sayemizdedir

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bakanlığının bütçesinin görüşmelerinin 10 saat sürdüğünü, olumlu olumsuz tüm görüşleri dinlediğini, bakanlığının büyük bir bakanlık olduğunu ifade ederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Oğuz, çam kese böceği ile ilgili mücadele konusunda yapılan eleştirilere cevap vererek, mücadelenin dünyada uygulanan sistemle aynı şekilde sürdüğünü kaydetti.

Cypfruvex’te yapılan çalışmaları anlatan ve sıkıntıların aşılması için görevlerinin başında çalıştıklarını ifade eden Oğuz, burada 12 ay çalışacak bir sistem kurulması ve geleceğini daha iyi görmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Hal Yasası ile ilgili çalışmaların sürdüğünü, işlevsel bir yasa ortaya çıkarmak istediklerini, balıkçılık ile ilgili iyileştirmeler yapmak için çalıştıklarını, TÜK’ün üreticinin ayağına gittiğini, dere ıslahı, bent çalışmalarını sürdürdüklerini, harnup ağaçlarının artırılacağını ifade eden Oğuz, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin eleştirilerini yanıtlarken, Şahali’nin bakanlığı bırakırken “pimi çekip bombayı bıraktığını” söyledi.

“Bugün eylem olmuyorsa bizim sayemizdedir” diyen Oğuz, eski dönemde üreticiye arpa ve süt fiyatlarında bazı sözler verildiğini, ancak uygulanmadığını kendilerine bırakıldığını kaydetti.

Oğuz, tarım sektörünün tüm kesimleri ve hayvancılarla yakın işbirliğinde olduklarını, ülkeye hizmet için çalıştıklarını, ellerindeki imkanı kullandıklarını ifade ederek, 6-7 ayda ortaya iyi işler çıkardıklarına inanç belirtti, ekibine teşekkür etti.

Dursun Oğuz, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına da yanıtlar vererek, balon balıkları ile ilgili teşviki artırmak istediklerini, imar planlarında yer alan tarım alanları ile ilgili haberlerinin olmadığını, Kamp-Der konusunda sıkıntı olduğunu, bu konunun çözülmesi için çalışmalar sürdüreceklerini, organik tarım yapan üreticilerin denetimi ve teşviki için çalışmalar yaptıklarını, devlet üretme çiftliği, zirai ilaçların imhası gibi konularda gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Şahali: Hükümetin bozulmasından kaynaklandı

CTP Milletvekili Erkut Şahali de yeniden söz alarak, Oğuz’un “pimi çekip bırakıp gitmek” dediği olayın hükümetin dört ortağından birinin ansızın bırakıp gitmesi ve hükümetin bozulmasından kaynaklandığını, Oğuz’a veya başkasına kötülük yapmak için veya “görevden gidiyoruz oynaklığıyla” iş yapmadıklarını,ülkeye sorumluluklarını bildiklerini “çek pimi bombayı bırak boynu altında kalanın kalsın” mantalitesinde olmadıklarını kaydetti.

Özdenefe: Tarım arazilerinin korunması gerekir

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Tarım Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi Yasası kapsamında arazi etütlerinin yapılabileceğini, eksik mevzuatlar olsa da görev ve sorumlulukların mevcut olduğunu kaydetti.

Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesinin önemine işaret eden Özdenefe, imar planlarında da tarımsal arazilere önem verilmesi gerektiğini, bu konuda bakanlığa görevler düştüğünü söyledi.

Özdenefe, İçişleri Bakanlığının da tarım arazilerinin imara açılması veya açılmaması konusunda taleplerin Tarım Bakanlığında olduğunu, tarım, üretim alanlarının geliştirilmesi üretimin artırılması için tarım arazilerinin korunması gerektiğini kaydetti.

Tarımda üretimin istihdama da destek sağladığını, bu yüzden korunmasının elzem olduğunu anlatan Özdenefe, ülkesel fizik planına göre de koruma alanında tarım arazilerinin korunduğunu ifade etti. Özdenefe, tarım arazilerinin ülkesel fizik plana göre korunmamasının topluma “ihanet” olacağını ifade ederek, geleceğe üretime endişesiz bakabilmek için bunun şart olduğunu söyledi.

Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı ve ülke genelinde tarımsal arazilerin nitelendirilmesi ve korunması için ne gibi adımlar atıldığını soran Özdenefe, orman arazilerine de değinerek, kamu yararına ayrılan orman arazilerinin korunması gerekliliğine vurgu yaptı ve kiralamalara önem verilmesini istedi, devletin kontrolünde kalması gereken arazilerin kiralandığını verildiğini yasalara göre gereği ne ise yapılması gerektiğini kaydetti.

Organik ürünlere önem verdiğini ifade eden ve bu konuda onaylanan yasaya atıfta bulunan Özdenefe, organik ürünlerle ilgili bakanlıktan bilgi istedi ve bu konuda sertifika alan işletmelerin denetlenip denetlenmediğini sordu.

İncirli: Tarım sektörü en geniş alanlardan biri

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, tarımın yaşamın ta kendisi olduğunu ifade ederek, tarım sektörünün en geniş alanlardan biri olduğunu, insanlığın tarihinde ve geleceğinde çok önemli bir yeri olduğunu, halk sağlığının iyi tarım uygulamalarıyla mümkün olduğunu işaret etti.

İyi tarım uygulamalarının insan sağlığını yakından ilgilendirdiğini, çünkü gıdaların ilaçlanması, ilaçların kullanılması bu yapılırken limitlere uyulmasının önem taşıdığını anlatan Usar, bütün bunların denetlenmesi, çiftçilerin üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini, bunun bakanlığın görevi olduğunu söyledi.

Usar, numunelerin toplanmasının bu konuda büyük önem taşıdığını, halk sağlığı açısından, üreticiler açısından önemli olduğunu, aksi takdirde haksız rekabete de yol açılacağını, üreticilerin bilinçli olduğuna inanç belirterek, bakanlığın tarım alanında faaliyet gösteren birliklerle güvenli gıda konusundaki işbirliğini artırabileceğini kaydetti.

Tarım ilacı kullanımı, ithalatı, kullanım miktarları, tarlaya, toprağa verdiği zararlar gibi konulara da önem verilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyleyen Usar, tıbbi atıkların gömülmesi ve yakılmasının yasaya göre yasak olduğunu, ancak bu ilaçların bertaraf edilmesinin de önem taşıdığını, çünkü toprakların ve halk sağlığının korunması için bunun şart olduğunu söyledi.

Özyiğit: Tarım Bakanlığı çok önemli bir bakanlık

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, Tarım Bakanlığı'nın çok önemli bir bakanlık olduğunu, bütçesinin de halkı ve üreticileri yakından ilgilendirdiğini, ödemelerin planlanmasının üreticilerin sıkıntı yaşamaması için önemli olduğunu kaydetti.

Özyiğit, sulama suyunun ne zaman ülkede kullanılacağının önemli olduğunu, tarımda kullanılacak suyun kaliteli üretimi de getireceğini ifade ederek, Tarım Bakanlığı bürokratlarının sürekli sahada olması üretimin yerinde denetlenme yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Tarladan bahçeye üretimde gereken denetimlerin yapılmasının halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını, turizm ve eğitim alanında yerli üretimin kullanılması gerektiğini, bunun için de yasal bir zemin yaratılmasının önemli olduğunu ifade eden Özyiğit, okullarda süt dağıtma uygulamasının da önemine işaret etti, kendi dönemlerinde bu projeyi başlattıklarını söyledi ve devamını istedi.

Özyiğit, Cypfruvex konusuna gerekli önemin verilmesi, hellim tescilinin ülke için çok önemli olduğunu ve bu konuyu dikkate almak gerektiğine işaret ederek, tarım sektöründeki ve bakanlıktaki herkese başarılar diledi.

Arıklı, Cypfruvex’e sahip çıkılmasının önemine işaret etti

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, üreticiyi koruyacak üretimi geliştirecek Cypfruvex’e sahip çıkılmasının önemine işaret ederek, burada geçmişte sıkıntılar yaşandığını, sıkıntılı bir kurum olduğunu, Tütün Enstitüsü Kurumunun bu kuruma destek olma ürünlerini alıp yurtdışına satma önerisinde bulunduğunu bunun değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, balıkçılık konusunda bakanlığın bir projesi olmadığını, bu konunun geliştirilemediğini ve Kalecik bölgesinde bulunan bir tesisin kapalı tutulduğunu ifade ederek, Güney ile Kuzey arasındaki balık üretimi ve tüketimi konusunda bilgiler verdi, balık sektörüne daha fazla önem verilmesini istedi.

Jeoloji Maden Dairesinin 2013 yılında Türkiye’den bir şirkete maden arama ruhsatı verdiğini, bu şirketin arama yaptığını, 10 milyon civarında bir para harcadığını ancak bu şirkete kazı izni verilmediğini anlatan Arıklı, bu konuda devletin devamlılığının esas olduğunu söyledi, yatırımcıya önem verilmezse kimsenin ülkeye gelmeyeceğini kaydetti.

Hamzaoğulları: Serbest Liman sınavında başarılı olan kişiler neden işe alınmadı

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, Serbest Liman sınavında başarılı olan kişilerin neden işe alınmadığını sordu, bu kişilerin mesajını okudu.

Hamzaoğulları, Karpaz bölgesinde hayvan yetiştiriciliğinin azaldığını, bölgede hayvancının zorda olduğunu, bu alanda doğru hamleler yapılmadığını, teşviklerin hibelerin neye göre verildiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Karpaz bölgesinin tarım ve hayvancılık alanında gelişmesi ve kalkınması için projeler üretilebileceğini, bölgeye doğru hizmetler götürülebileceğini ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda değerlendirmeler yaptı, destek verilirken küçük orta büyük ölçek diye ayrım yapılması gerektiğini anlattı.

Hamzaoğulları, harnup yetiştiriciliği, süt taşımacılığı, zeytin üreticiliği kooperatifi, balıkçılık konularına değinerek yorumlar yaptı ve hükümetin bakanlığın üreticilere sahip çıkmasını istedi.

Konuşmaların ardından bakanlık bütçesi onaylandı.

17/12/2019 11:36