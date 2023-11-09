Tarım Bakanlığı, hayvan sağlığı konusunda başlatılan test uygulamasının önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bruselloz hastalığının yok edilmesi ve AB’a Hellim ticaretinde gerekli ülkesel hayvan sağlığı statüsüne ulaşmak amacıyla başlatılan hayvanlara test uygulanması çalışmalarının önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, üreticilere, çiftliklerine gelecek yetkilendirilmiş veteriner hekimlere, test ve kan alımı sırasında yardımcı olma çağrısı yapıldı.

İşletmelerin arilik statüsünü koruması için tüm hayvanların test edilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, işletmesinde proje kapsamında geçen aylarda yapılan kan alımlarında test edilememiş hayvan (tosunlar dahil) bulunan üreticilere yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler aracılığıyla önümüzdeki günlerde tamamlayıcı ziyaretler yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, “Tüm üreticilerimizin halk sağlığını korumak, güvenli gıda üretmek ve hastalıklar ile mücadelede sorumluluğu bulunduğu bilinciyle, çiftliklerine gelecek yetkilendirilmiş veteriner hekimlere, söz konusu hayvanlara uygulanacak testlerin ve kan alımının yapılması esnasında yardımcı olmalarını önemle hatırlatırız” denildi.

Ülke hayvancılığının önemli problemlerinden biri olan Bruselloz hastalığının eradikasyonu ve Avrupa Birliğine Hellim ticareti için gerekli ülkesel hayvan sağlığı statüsüne ulaşmak için Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Programının Veteriner Dairesi tarafından 2015 yılından beri büyük bir titizlikle sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde Bruselloz eradikasyonunda ciddi ilerlemeler sağlandığı ve kısa bir süre içinde hastalığın ülkemizde tamamen ortadan kaldırılması (eradikasyonu) hedefine çok yaklaşıldığı kaydedildi.

Bu amaçla yürütülen çalışmalara birçok üreticinin tam destek sağladığı kaydedilen açıklama şöyle devam etti:

“Program dahilinde belirlenen hastalıklar yönünden gerekli testler yapılmıştır. Hastalıklar ile ilgili işletme ve ülke bazındaki durumun tespiti ve ariliğin geçerli olabilmesi için, her işletmedeki tüm hayvanlara test uygulanması gerekmektedir. Bu kapsamda işletmenizin arilik statüsünü korumak için tüm hayvanlarınızın test edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede işletmesinde proje kapsamında geçtiğimiz aylarda yapılan kan alımlarında test edilememiş hayvan (tosunlar dahil) bulunan üreticilere yetkilendirilmiş Veteriner Hekimler aracılığıyla önümüzdeki günlerde tamamlayıcı ziyaretler yapılacaktır."