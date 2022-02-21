Tarım Bakanlığı: Mandıra sahibine süre veridi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hamitköy’deki bir inek mandırası hakkındaki haber üzerine gerekli çalışmanın başlatıldığını açıkladı.

Mandıra sahibine uyarıda bulunulduğunu bildiren bakanlık, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyada yer alan Hamitköy’deki bir inek mandırasının durumu ile ilgili haber üzerine Veteriner Dairesi ve Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) harekete geçtiği belirtilerek, Hayvan Sağlığı ve Refahı Yasası kapsamında gerekli çalışmanın başlatıldığı ifade edildi.

Mandıra sahibine uyarıda bulunulduğu bildirilen açıklamada, gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

MANDIRA SAHİBİNE SÜRE VERİLDİ

Veteriner Dairesi ve SÜTEK ekiplerinin bu sabah mandıraya gittiği belirtilen açıklamada, mandıranın en kısa sürede Hayvan Sağlığı ve Refahı Yasası’na uygun yeni yerine taşınması için mandıra sahibine süre verildiği bildirildi.

Bu süre içerisinde söz konusu mandırada ekipler tarafından sürekli denetim yapılacağı ifade edilen açıklamada, yasa kapsamında gerekli düzenlemelerin yerine getirilmemesi halinde mandıra sahibine ilgili cezai müeyyidenin uygulanacağı belirtildi.

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21/02/2022 14:58