Tarım Bakanlığı resmi hesabı UBP kurultayına alet edildi!

Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay yaklaşırken Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bakanlığın resmi hesabı üzerinden, Ünal Üstel’e destek mesajı yayımlandı. Söz konusu paylaşıma “Bakanlığın resmi hesabı kurultay hesaplaşmasına alet edildi” yorumları yapıldı. Söz konu paylaşımda Başbakan Ünal Üstel’in tarım alanına verdiği destekler vurgulanırken “UBP kurultayında oylarını kullanacak UBP üyeleri bu gerçeklerin farkında. O yüzden iktidarda ve istikrarla yola devam etme noktasında güçlü bir iradenin ortaya çıkacağından kuşkum yok” denildi.

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